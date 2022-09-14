Arduino IDE 2.0.0

Вышла новая версия среды Arduino версии 2.0.0. Скачать.

Новая среда разработки основана на Eclipse Theia framework — проект с открытым исходным кодом, основанный на той же архитектуре, что и VS Code. Внешний интерфейс написан на TypeScript, а большая часть бэкенда написана на Golang.

Среда разработки получила обновленный пользовательский интерфейс и оптимизированный функционал автодополнения кода.

Последовательный монитор и плоттер теперь можно использовать одновременно, что позволит использовать сразу два окна для просмотра для рисования данных.

Добавлена возможность хранения пользовательских скетчей в облаке Arduino Cloud.

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