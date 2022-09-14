RoboCraft

Магазин

Arduino IDE 2.0.0

Arduino IDE 2.0

Вышла новая версия среды Arduino версии 2.0.0. Скачать.

Новая среда разработки основана на Eclipse Theia framework — проект с открытым исходным кодом, основанный на той же архитектуре, что и VS Code. Внешний интерфейс написан на TypeScript, а большая часть бэкенда написана на Golang.

Среда разработки получила обновленный пользовательский интерфейс и оптимизированный функционал автодополнения кода.

автодополение в Arduino IDE 2.0

Последовательный монитор и плоттер теперь можно использовать одновременно, что позволит использовать сразу два окна для просмотра для рисования данных.

Добавлена возможность хранения пользовательских скетчей в облаке Arduino Cloud.

Ссылки

По теме

, ,

admin

Добавить комментарий

Arduino

Что такое Arduino?
Зачем мне Arduino?
Начало работы с Arduino
Для начинающих ардуинщиков
Радиодетали (точка входа для начинающих ардуинщиков)
Первые шаги с Arduino

Разделы

  1. Преимуществ нет, за исключением читабельности: тип bool обычно имеет размер 1 байт, как и uint8_t. Думаю, компилятор в обоих случаях…

  2. Добрый день! Я недавно начал изучать программирование под STM32 и ваши уроки просто бесценны! Хотел узнать зачем использовать переменную типа…

3D-печать AI Android Arduino Bluetooth CraftDuino DIY IDE iRobot Kinect LEGO OpenCV Open Source Python Raspberry Pi RoboCraft ROS swarm ИК автоматизация андроид балансировать бионика версия видео военный датчик дрон интерфейс камера кибервесна конкурс манипулятор машинное обучение наше нейронная сеть подводный пылесос работа распознавание робот робототехника светодиод сервомашинка собака управление ходить шаг за шагом шаговый двигатель шилд

OpenCV
Робототехника
Будущее за бионическими роботами?
Нейронная сеть - введение