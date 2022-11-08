LEGO заявила о прекращении производства робототехнических наборов MINDSTORMS

LEGO Group объявила, что в конце 2022 года прекращается выпуск линейки LEGO MINDSTORMS (поддержка приложений продлится ещё 2 года).
Похоже, что официальная история платформы MINDSTORMS, которая началась в 1998 году, заканчивается спустя 24 года. Однако, компания продолжит развивать направление «LEGO Education», но теперь это будут наборы семейства SPIKE Prime и соответствующая среда программирования — SPIKE App, которая поддерживает Python и блочный Scratch-подобный язык программирования.
Внутри контроллера Spike Prime содержится:
- микроконтроллер STM32F413 (ARM Cortex M4, 100MHz, 1M flash, 320k RAM),
- дополнительная память на 32MB (Winbond W25Q256JV),
- Bluetooth (TI CC2564C),
- массив из 25 светодиодов (под управлением TI TLC5955 (48-канальный PWM LED-драйвер),
- 6 выходов для управления моторами (используются 3 драйвера LB1836 (dual motor driver)),
- контроллер литиевого аккумулятора (MPS 2639A).
Подобная же архитектура (ARM-контроллер, выходные драйверы и т. п.) используется и в LEGO Boost.
Ссылки
- LEGO® SPIKE™
- SPIKE App — cреда программирования
- LEGO is discontinuing MINDSTORMS in 2022
- LEGO прекращает производство робототехнических наборов под маркой MINDSTORMS
- What internal electronics do Spike Prime and Mindstorms Robot Inventor use?
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