LEGO заявила о прекращении производства робототехнических наборов MINDSTORMS

LEGO Group объявила, что в конце 2022 года прекращается выпуск линейки LEGO MINDSTORMS (поддержка приложений продлится ещё 2 года).

Похоже, что официальная история платформы MINDSTORMS, которая началась в 1998 году, заканчивается спустя 24 года. Однако, компания продолжит развивать направление «LEGO Education», но теперь это будут наборы семейства SPIKE Prime и соответствующая среда программирования — SPIKE App, которая поддерживает Python и блочный Scratch-подобный язык программирования.

Внутри контроллера Spike Prime содержится:

микроконтроллер STM32F413 (ARM Cortex M4, 100MHz, 1M flash, 320k RAM),

дополнительная память на 32MB (Winbond W25Q256JV),

Bluetooth (TI CC2564C),

массив из 25 светодиодов (под управлением TI TLC5955 (48-канальный PWM LED-драйвер),

6 выходов для управления моторами (используются 3 драйвера LB1836 (dual motor driver)),

контроллер литиевого аккумулятора (MPS 2639A).

Подобная же архитектура (ARM-контроллер, выходные драйверы и т. п.) используется и в LEGO Boost.

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