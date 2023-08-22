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Масштабирование и дистилляция для обучения роботов низкоуровневым манипуляциям

Исследователи из Колумбийского университета (США) и Google DeepMind представили свой проект по использованию масштабирования и дистилляции для обучения роботов низкоуровневым манипуляциям.

Авторы предложили процедуру для обучения робота навыкам манипуляции, используя эффективное масштабирование генерации данных. Для масштабирования данных используется большая языковая модель (БЯМ, LLM), которая управляет высокоуровневым планированием и планировщиками движений робота, для создания разнообразных выборок траекторий манипулирования.

Контролируя успех выполнения каждой задачи манипулирования, процесс сбора данных может обнаруживать неудачу, что позволяет автоматически маркировать траектории как успешные или неудачные.

Авторы считают, что подобный подход к обучения роботов позволит поставить робототехнику на ту же тенденцию масштабирования, что и  БЯМ.

Статьи

  1. Ha H., Florence P., Song S. Scaling Up and Distilling Down: Language-Guided Robot Skill Acquisition //arXiv preprint arXiv:2307.14535. – 2023.

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