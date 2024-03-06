Лекция Andrej Karpathy о разработке токенизатора для GPT

Let’s build the GPT Tokenizer — интересная лекция от Andrej Karpathy о том как разработать и обучить собственный токенизатор для GPT (minbpe).

Токенизатор — это программа, предназначенная для разделения текста на токены (числа, которые и подаются на вход языковых моделей).

Результаты работы различных токенизаторов можно оценить в веб-приложении Tiktokenizer.

В основе популярных токенизаторов лежит Byte Pair Encoding (BPE).

Многие проблемы и нюансы работы больших языковых моделей (например, проблемы с представлением чисел) объясняются тем как токенизатор представляет исходный текст в виде отдельных токенов.

Если вам проще и быстрее читать, то инженеры Anthropic продемонстрировали возможности своей новой модели Сlaude 3 по суммаризации текста на примере данной лекции. Они взяли автоматический транскрипт текста с YouTube, сделали скриншоты видео (каждые 5 секунд) и сформировали инструкцию (prompt, промпт, промт) по изготовлению блог-поста. Результат можно оценить самостоятельно — LLM Tokenization.

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