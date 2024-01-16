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Видео как робот-андроид Optimus Gen 2 от Tesla складывает футболку

Появилось видео о том, как Tesla Bot складывает футболку.

Судя по тому, как в правом угле кадра на мгновение появляется рука в «считывающей перчатке» нам показывают не автономную работу, а работу робота в режиме телеуправления, что является важным этапом обучения робота новым навыкам (подобный подход подробно описан в проектах Mobile ALOHA и Dobb·E).

Вообще, работа с предметами из ткани — крайне непростая задача и будет интересно увидеть насколько обобщается подобный навык на другие элементы одежды.

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