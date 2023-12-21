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Dobb·E — открытый проект по обучению робота выполнять домашние дела

Исследователи с факультета компьютерных наук Нью-Йоркского университета представили Dobb·E — открытый проект по обучению робота выполнению повседневных домашних дел.

Основная цель исследования — построение «бытового помощника», который сможет адаптироваться и учиться на потребностях, оставаясь при этом экономически эффективным.

Проект Dobb·E — предлагает универсальную систему для обучения робота домашним манипуляциям. Авторы отмечают, что Dobb·E может выучить новое задание всего за пять минут. Для этого — пользователь показывает роботу, как это нужно сделать, благодаря демонстрационному инструменту «The Stick».

Этакая самодельная палка-хваталка, собираемая из алюминиевого профиля, нескольких напечатанных на 3D-принтере деталей и смартфона с 3d-камерой (iPhone 12+ pro):

Исследователи использовали Stick для сбора 13 часов данных в 22 различных домах Нью-Йорка (216 локаций, 5620 траекторий, 1.5 миллиона кадров).

Набор данных Homes of New York (HoNY) содержит видео RGB и кадры глубины с частотой 30 кадров в секунду, а также полные аннотации к действию для 6D-позы захвата, а также угол открытия захвата, нормированный между (0, 1).

На полученных данных была обучена нейросетевая модель — Домашние предварительно обученные представления (Home Pretrained Representations (HPR)).

HPR — это модель ResNet-34, обученная на наборе данных HoNY с использованием цели самостоятельного обучения MoCo-v3.

Для развертывания, используется предварительно обученная модель ResNet-34, за которой следуют два линейных слоя.

Модель доступна на Hugging Face (через Pytorch Image Models (TIMM)): https://huggingface.co/notmahi/dobb-e.

В новой домашней обстановке, с пятью минутами демонстраций и пятнадцатью минутами адаптации модели HPR, Dobb·E может надежно решать задачи (уровень успеха — 81%) на роботе Stretch (от стартапа Hello robot).

Простой и оригинальный подход по сбору данных и открытый исходный код, нацелены на ускорение исследований домашних роботов и, в конечном итоге, создание настоящих роботов-дворецких.

Статьи

  1. Shafiullah N. M. M. et al. On Bringing Robots Home //arXiv preprint arXiv:2311.16098. – 2023.

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