Calico — робот-помощник, который перемещается по вашей одежде

Исследователи из Лаборатории малых артефактов (Small Artifacts Lab (SMART LAB)) Университета Мэриленда (США) представили свой проект небольшого носимого робота — Calico.

Робот весит всего 18 грамм и для работы крепится к специальной дорожке, которая пришивается поверх одежды. Перемещаясь по одежде, робот может уведомлять пользователя, выступать в роли фитнес-трекера и даже слушать сердце и лёгкие (действуя как стетоскоп).

Устройство робота

Робот Calico — это робот с двумя колёсами, снабжёнными магнитами, которые используются для перемещения по специальной дорожке (рельсу). Робот автономный, отслеживает своё положение на теле и может использовать специальные поворотные переключатели для организации маршрутизации нескольких дорожек.

Мозг робота — двухслойная печатная плата (13 × 24 мм), на которой распаяны:

MDBT42Q — беспроводной модуль Bluetooth, состоящий из микроконтроллера (NRF52832 от Nordic Semiconductors — 32-битный процессор (ARM Cortex-M4), 64 МГц, 512 КБ флэш-памяти, 64 КБ оперативной памяти) и беспроводной антенны,

DRV8835 — двухканальный драйвер двигателей,

ICM20948 — 9DoF IMU,

MIC5225 — линейный стабилизатор напряжения (3.3В, 0.15А).

В нижней части робота закреплена пара датчиков Холла — A3144, которые используются для определения местоположения на дорожке. Для питания, применяется литий-полимерный аккумулятор 3.7 В 100 мАч (размеры: 30 × 4 × 13 мм).

В собранном виде робот Calico имеет размеры 42 × 32 × 35 мм и вес 18 грамм. При этом, он может нести 20-грамм полезной нагрузки и развивать скорость от 115 до 227 мм/с.

Время автономной работы: более 8 часов в режиме ожидания и 30 минут при непрерывном движении.

Для отслеживания положения робота, в дорожку через равные промежутки вставлены неодимовые магниты, которые робот может считывать при помощи датчиков Холла и использовать в качестве маркеров.

Применение робота

Исследователи SMART LAB придумали множество возможных приложений для своего носимого робота. Например, оборудовав робота микрофоном, робот может использоваться как стетоскоп, а показания акселерометра робота можно использовать для обнаружения падений. Робот может использоваться как тренировочная система, для помощи в выполнение нужной последовательности движений, и как система тактильной обратной связи.

А ещё робота можно персонализировать и расширить его возможности, добавив светодиоды или экран.

Статьи

Sathya A. et al. Calico: Relocatable On-cloth Wearables with Fast, Reliable, and Precise Locomotion //arXiv preprint arXiv:2208.08491. – 2022.

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