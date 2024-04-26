Нейросеть Jack of All Trades от HuggingFace — открытый аналог Gato от Deepmind

HuggingFace опубликовали свою открытую реализацию нейросети Gato. Назвали эту сеть — «Мастер на все руки» (Jack of All Trades (JAT)).
Целью данного проекта является построение универсального агента (на основе архитектуры трансформер), способного выполнять как зрительно-языковые задачи, так и задачи по принятию решений.
Для проекта был подготовлен открытый набор данных JAT Dataset, на котором затем и обучалась мультимодальная модель.
Статьи
- Gallouédec Q. et al. Jack of All Trades, Master of Some, a Multi-Purpose Transformer Agent //arXiv preprint arXiv:2402.09844. – 2024.
Ссылки
- Jack of All Trades, Master of Some, a Multi-Purpose Transformer Agent
- Model Card for Jat
- JAT Dataset
- https://github.com/huggingface/jat
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