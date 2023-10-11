Disney продемонстрировал результат нового подхода к созданию роботизированных персонажей

Walt Disney Imagineering выложили демонстрационное видео с симпатичным двуногим роботом, который является результатом нового подхода к созданию роботизированных персонажей.

Представленный прототип роботизированного персонажа сочетает в себе процедурную анимацию, модульное оборудование и обучение с подкреплением. А использование специальной среды моделирования даёт возможность начать имитировать движения и обучать новую конструкцию робота ещё до того, как она будет построена.

Применение подобных технологий позволяет в короткие сроки (несколько месяцев) проектировать и программировать роботизированного персонажа, обладающего уникальными чертами и манерами поведения (движения и походка).

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