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GenEM — генерация выразительного поведения роботов с помощью LLM

Generative Expressive Motion (GenEM) — Генеративное выразительное поведение — новый метод от Google DeepMind по созданию выразительного поведения роботов с помощью больших языковых моделей (БЯМ, LLM).

Традиционно, для создания выразительного поведения роботов использовались системы, основанные на правилах или шаблонах. Дизайнер поведения заранее предоставлял формализованный набор условий и соответствующего им поведения робота. Основная проблема подобных систем — это потребность вручную формировать необходимые модели поведения для каждого типа робота. Адаптация робота к новым ситуациям и предпочтениям пользователей требует перепрограммирования, так как изначально система имеет жестко заданные шаблоны поведения.

Совсем недавно для создания выразительного поведения, исследователи экспериментировали с подходами, основанными на машинном обучении, что позволяет сделать поведение роботов более гибкими. Но и у этого подхода есть недостаток — необходимость формирования специализированных наборов данных для каждого типа роботов и видов социального взаимодействия, в которых используется определённое поведение.

Основная идея методики GenEM — использовать знания, заложенные в LLM, для динамического создания выразительного поведения. Таким образом, использование LLM позволяет обойтись без создания длинного списка правил и дополнительного обучения специализированных моделей машинного обучения.


«GenEM может создавать мультимодальное поведение, которое использует доступные возможности робота (речь, движения тела и другие визуальные функции, (световые полосы)) для эффективного выражения намерений робота».
«Одним из ключевых преимуществ GenEM является то, что он реагирует на живую обратную связь от человека, адаптируясь и генерируя новые выразительные модели поведения, комбинируя существующие».

В основе GenEM лежат на инструкции, написанные на естественном языке. Входными данными может быть выразительное поведение: «Кивни головой», или описание социального контекста, в котором робот должен следовать социальным нормам. Далее, несколько LLM-агентов используются для автономной генерации выразительного поведения робота на основе инструкций на естественном языке. Каждый агент играет определенную роль в анализе социального контекста и сопоставлении желаемого выразительного поведения с вызовами API для робота:
1. Первый LLM-агент использует цепочку мыслей (chain-of-thought reasoning), чтобы описать, как человек будет реагировать в такой ситуации.
2. Другой агент LLM переводит выразительные движения человека в пошаговую процедуру, основанную на функциях робота. Например, он может приказать роботу кивнуть, используя возможности наклона головы, или имитировать улыбку, отображая на дисплее робота заранее запрограммированный световой узор.
3. Третий LLM-агент отображает пошаговую процедуру выразительного движения робота в исполняемый код на основе команд API робота.
В качестве дополнительного шага GenEM может учесть отзывы людей и использовать LLM для обновления сгенерированного экспрессивного поведения.

Что важно — ни один из этих шагов не требует специального обучения LLM, которую необходимо лишь адаптировать к возможностям и спецификациям API робота.

В своей работе, в качестве LLM для анализа контекста и создания выразительного поведения исследователи использовали GPT-4 от OpenAI (gpt-4-0613, параметр temperature=0).

Для проверки работы GenEM, исследователи сравнили поведение, созданное на мобильном роботе с использованием двух вариантов GenEM — с обратной связью от пользователя и без нее, с набором сценариев поведения, разработанных профессиональным аниматором персонажей.
Опросы десятков пользователей показали, что, в целом, пользователи находят поведение, созданное GenEM, столь же понятным, как и поведение, тщательно прописанное профессиональным аниматором.
Так же исследователи обнаружили, что модульный и многоэтапный подход (LLM-агенты), используемый в GenEM, намного лучше, чем использование только одной LLM для прямой трансляции инструкций в поведение робота.

А что еще более важно, благодаря своей структуре, GenEM не зависит от типа робота, к которому он применяется и может использовать способности LLM к рассуждению, чтобы использовать простой набор роботизированных действий для создания сложного выразительного поведения.

Таким образом, ключевая идея проекта GenEM — использовать богатый социальный контекст, доступный LLM, для создания адаптируемого и компонуемого выразительного поведения роботов.

Данный подход с использованием больших языковых моделей позволяет создавать адаптируемые и компонуемые выразительные движения роботов, но нужны дальнейшее изучение как будет работать данный метод с увеличением пространства действий робота и как можно  отрабатывать индивидуальные предпочтения пользователей, относительно ожидаемого поведения робота в разных ситуациях.

Статьи

  1. Mahadevan K. et al. Generative Expressive Robot Behaviors using Large Language Models //arXiv preprint arXiv:2401.14673. – 2024.

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