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Простой телеуправляемый подводный робот на Arduino

Ben Finio показал, как можно собрать максимально простого телеуправляемого подводного робота на Arduino.

Для максимальной простоты и снижения стоимости — автор решил использовать как можно больше повседневных деталей. Поэтому, в качестве корпуса используется контейнер для хранения продуктов.

Для упрощения конструкции — не применяются балласт и устройства для изменения глубины, поэтому робот может только поворачивать влево или вправо, а чтобы достичь желаемой глубины погружения — придётся экспериментировать с грузами.

Сама конструкция крайне проста: два двигателя (для движения и рулевого управления), которые управляются  контроллером Arduino UNO через драйвер двигателей L293D.

Для питания используется литиевая батарея, а для дистанциооного управления — радиомодуль, подключённый к контроллеру.

Для записи видео — автор  предлагает прикрепить к роботу экшн-камеру (например, GoPro).

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